هذا ما حدث في اليوم 25 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الخامس والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

8 هـ – خالد بن الوليد يهدم معبد العزى «البُسّ» وقطع شجراتها الثلاث المقدسة وبذلك أنهى عبادتها من نفوس العرب.

129 هـ – أبو مسلم الخراساني يعلن الثورة على الأمويين.

250 هـ – مبايعة أهل طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن. بن علي بن أبي طالب الملقب بالداعي إلى الحق.

415 هـ – الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله يصدر قرارًا بزيادة زاد لقب أمير الأمراء. على ألقاب منتخب الدولة الأمير أنوشتكين الدزبري. وكانت ألقابه قبل ذلك: الأمير مظفر أمير الجيوش، وعدة الإمام، وسيف الخلافة، وعضد الدولة شرف المعالي.

463 هـ – المسلمون تحت راية الدولة السلجوقية وقيادة السلطان ألب أرسلان. يهزمون الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس. في معركة ملاذكرد، ويفتحون أغلب مناطق آسيا الصغرى ويدخلونها ضمن ديار الإسلام.

491 هـ – الفاطميون يستولون على بيت المقدس في خلافة المستعلي بالله. بعدأن قطع حاكمها الأمير سقمان الدعاء للخليفة الفاطمي وأعاد التبعية والخطابة للعباسيين.

658 هـ – وقوع معركة عين جالوت الشهيرة وهزيمة القوات المغولية بقيادة كتبغا. على يد الجيش الإسلامي المملوكي، وبذلك وقف الزحف المغولي باتجاه الغرب.

927 هـ – الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني يقتحم ويفتح مدينة بلغراد الخاضعة لبلاد المجر.

1294 هـ – القائد العثماني أحمد مختار باشا ينتصر على الجيش الإمبراطوري الروسي في معركة «يخنيلر». واستطاع إحراز هذا الانتصار بجيش قوامه 34 ألف جندي على الجيش الروسي. المكون من 740 ألف جندي، وخسر الروس في هذه المعركة 10 آلاف قتيل.

1364 هـ – انتهت الحرب العالمية الثانية

1426 هـ – اندلاع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين الأفارقة.

1433 هـ – الرئيس المصري محمد مرسي يحيل وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي. ورئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد ويعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي. كما قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية.

مواليد

544 هـ – فخر الدين الرازي، شيخ الإسلام وإمام مفسر فقيه أصولي.

1337 هـ – محمد بوضياف، رئيس الجزائر الخامس.

1341 هـ – حيدر علييف، رئيس أذربيجان الثالث.

1343 هـ – عبد الودود شلبي، عالم دين مصري.

1353 هـ – إبراهيم السلقيني، رجل دين سوري.

1357 هـ – الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.

وفيات

1336 هـ – محمد الخامس، السلطان العثماني ما قبل الأخير.

1379 هـ – بديع الزمان سعيد النورسي، عالم مسلم كردي.

1418 هـ – إسماعيل صادق العدوي، إمام وخطيب جامع الأزهر.