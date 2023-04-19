هذا ما حدث في اليوم 28 من رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم الثامن والعشرين من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

4 هـ – الرسول محمد يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التي لقبت بأم المساكين.

9 هـ – قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد حيث أعلنوا إسلامهم وولائهم للمسلمين في المدينة المنورة.

92 هـ – نشوب معركة شذونة أو وادي لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين بقيادة لذريق. وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى أيبيريا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.

386 هـ – مبايعة الحاكم بأمر الله الفاطمي بالخلافة بعد موت أبيه العزيز بالله.

415 هـ – الوزير الفاطمي الجرجرائي يجهز سماط العيد على العادة وفيه مائتا قطعة من التماثيل السكر. وسبعة قصور كبار من السكر. وشق البلد في موكب هائل بالجنود والطبالين والمغنيين، وذلك في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله.

1366 هـ – باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح.

1385 هـ – أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

وفيات

65 هـ – مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.

208 هـ – نفيسة بنت الحسن، عالمة زاهدة من سيدات أهل البيت.

272 هـ – أبو معشر البلخي، فلكي ورياضياتي مسلم.

386 هـ – العزيز بالله نزار بن معد بن إسماعيل، خامس الخلفاء الفاطميين.

703 هـ – محمد أولجايتو، ثامن الإلخانات المغول.

808 هـ – ابن خلدون، مؤرخ وعالم اجتماع مسلم.

1329 هـ – أحمد عرابي، قائد وزعيم مصري.

1360 هـ – مي زيادة، أديبة لبنانية فلسطينية.

1414 هـ – عبد القادر علولة، كاتب مسرحي جزائري.

1417 هـ – عبد الله بن زيد آل محمود، عالم دين سني سعودي.