هذا ما دار بين لعمامرة و الرئيس المصري السيسي

استقبل اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما سلّم الوزير إلى السيسي رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونقل لعمامرة للرئيس المصري السيسي، تحيات الرئيس تبون الخالصة وتمنياته بالازدهار والاستقرار لمصر الشقيقة. كما حضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وشكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتضامن وتعزيزها بمختلف المجالات. تجسيدا للإرادة الراسخة التي تحدو قيادتي البلدين والتي تم التأكيد عليها مجددا خلال المحادثات.

في حين تناول الطرفان الأوضاع السائدة على الساحة العربية خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية. وكذا الدور المنوط بين البلدين في ترقية العمل العربي المشترك.

كما تطرق السيسي ولعمامرة، خلال اللقاء إلى أهم الملفات المطروحة على الصعيد القاري. والأهمية البالغة للتنسيق المشترك في سبيل اعلاء قيم ومبادئ الاتحاد الافريقي .

وثمن الطرفان توافق وجهات النظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء القضايا والأزمات التي يمر بها العالم العربي والقارة الافريقية. بشكل يؤكد على عمق العلاقات الإستراتجية التي تربطهما واتفاق إرادتهما السياسية في السعي وراء تحقيق الاستقرار ولم الشمل.

كما كلف السيسي، وزير الخارجية لعمامرة بنقل تحياته الحارة والأخوية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. معربا عن تطلعه للقاء أخيه ومواصلة تعميق الشراكة الإستراتيجية الجزائرية المصرية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز دور البلدين البناء.

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وعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره المصري، سامح شكري.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المباحثات اتركزت حول علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإفريقية.

كما استعرض الوزيران مختلف مجالات وآليات التعاون الثنائي وآفاق توطيدها، في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية والمراحل العملية التي وضعها رئيسا البلدين، يضيف البيان.