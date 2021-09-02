هذا ما صرحت به متفوقات المسابقة العالمية للحساب الذهني عقب استقبالهن من رئيس الجمهورية

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، المتفوقات الثلاث بطلة العالم في هذه المنافسة العالمية ووصيفتيها. ويتعلق الأمر بكل من رحاحلة ريتاج سجود، عدالة أنفال هبة الرحمن، وعدالة ملاك أية الرحمان.

وعقب الاستقبال قالت البطلة العالمية في الحساب الذهني رحاحلة ريتاج سعود. “سعيدة جدا باستضافتي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي خصني بهذا التكريم”.

وتابعت “أسأل الله تعالى أن يجعلني قدوة لكل أطفال الجزائر وأن يوفقني لتمثيل بلدي الجزائر. ورفع راية بلادي عاليا في المحافل الدولية. وأهدي هذا التتويج لبلدي الجزائر، أسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء”.

أما المتفوقة الثانية ووصيفة بطلة العالم في الحساب الذهني فقد صرحت. “أود أولا أن أسأل الله أن يحفظ الجزائر ويؤلف بين قلوبنا ويرفع عنا البلاء والوباء. أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الالتفاتة الرائعة التي كانت بمثابة حافز وداعم لتحقيق الأفضل”.

أما الوصيفة الثالثة فقالت “فخر وشرف لنا أن استقبلنا رئيس الجمهورية شخصيا شعور رائع جدا ولا يوصف”.

أما أولياء المتفوقات فقد عبروا عن سعادتهم باستقبال رئيس الجمهورية والدعم المعنوي الذي قدمه لبناتهن.