هذا ما صرح به المتهم الذي أخذ ” سيلفي” مع جثة الضحية ” جمال بن اسماعين “

أنكر المتهم الموقوف ” ج.ع” خلال مثوله للمحاكمة أمام رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين. بعض التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. والتي نسبت اليه خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي، معترفا فقط بأخذه صورة بواسطة هاتفه النقال بالقرب من جثة المرحوم ” جمال بن اسماعين “.

وقال المتهم للقاضي أنه بيوم الوقائع اطالبكم بمواجهتي بالصور أو أي دليل يثبت ضلوعي في جريمة القتل. مؤكدا أن ما جاء في محاضر الضبطية القضائية لا أساس له من الصحة. باعتبار أن الشخص الذي يظهر في الفيديو ليس هو الشيء الوحيد الذي جعله يتورط في القضية. ويقضي عقوبة 26 شهرا في السجن.

مذكرا المحكمة بأنه كان مرتديا يومها لباس رياضي وبالتالي ليس له علاقة بالشخص الملتقط في الصورة.

وأضاف المتهم ” ج.ع” في معرض تصريحاته للمحكمة أنه تنقل الى مدينة أربعاء ناثيراثن بيوم الوقائع. لأجل شراء المؤونة كون سكان ” الدشرة” كانوا في حاجة ماسة لبعض المواد الغذائية، تزامنا والحدائق التي حاضرت بعض السكان.

مواصلا أنه لما بلغ موقع الساحة في حدود الساعة الرابعة ونصف؛ سمع بأنه تم القاء القبض على احد الأشخاص. الذي احرق الغابات فحاول التقرب من مكان تواجده للتأكد منه، غير أنه وبعدما فشل في الوصول إليه غادر نحو مسكنه.