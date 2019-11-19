هذا ما فعله ميهوبي في اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية

إلتقى المترشح للإنتخابات القادمة، عز الدين ميهوبي، الإثنين، بمقر حزب الأرندي، بالعاصمة، ممثلين عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية وتنظيمات مختلفة.

وجدد ميهوبي في هذا اللقاء، دوافع ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ورغبته في خدمة الجزائر التي تبدو في أمس الحاجة لكل أبنائها الخيرين في مثل هذه الظروف الصعبة.

واستقبل المترشح، شخصيات بارزة وأعضاء من الجالية الجزائرية بالخارج، من بينهم حورية سحيلي رئيسة “بيت الجزائر”، حسب ما ورد في صفحته على أحد مواقع التواصل.

وثمنت هذه الأخيرة، ما جاء في البرنامج الإنتخابي لعز الدين ميهوبي، خصوصا ما وجهه للجالية الجزائرية في الخارج.

وبدوره حمل ميهوبي، حورية سحيلي، رسالة للجالية الجزائرية المتواجدة باسبانيا، شدد فيها على أهمية الموعد الإنتخابي.

وعبر مرشح رئاسيات 12 ديسمبر، عن ثقته الكاملة في المشاركة القوية للجالية الجزائرية باسبانيا، في الرئاسيات القادمة.