هذا ما قالته الصحافة العالمية على الرئيس الجزائري الجديد

تفاعلت الصحافة العالمية، منذ أول أمس الخميس، مع الإنتخابات الرئاسية بالجزائر ونتائجها، بفوز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بأغلبية الأصوات.

وكتب اليوم السبت، موقع “سكاي نيوز العربية”: ” ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الجزائري الجديد”.

وأورد: “ملفات هامة تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الذي حصل على ثقة 4 ملايين و950 ألف جزائري، ليصبح ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية”.

مضيفا: “أهم هذه الملفات هي فصل المال عن السياسة، بالإضافة إلى الحريات الديمقراطية والفصل بين السلطات ومحاربة الفساد وإصلاح مواطن الخلل في كافة مناحي الدولة”.

ومن جهته، ذكر موقع “العربية.نت” أولى وعود عبد المجيد تبون وكتب: “أول وعود رئيس الجزائر، الدستور والحوار مع الحراك”.

مضيفا: “في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بالإنتخابات الرئاسية الجزائرية، أعلن عبد المجيد تبون أن مسار الإنتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية”.

وتسائل موقع ” BBC NEWS”، هل سيعيد عبد المجيد تبون الإستقرار إلى الشارع الجزائري وكتب: “للخروج من الأزمة الحالية، يتعين على الرئيس الجديد إتخاذ مبادرات، ربما من خلال وضع خارطة طريق واضحة “.

وعاد موقع “euronews” للقاء سابق مع الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، معنونا: “هذا ما وعد به عبد المجيد تبون الجزائريين قبل أن ينتخب رئيسا”.

وجاء في المقال: ” تحدث تبون عن المضي نحو إرساء جمهورية جديدة تقوم فيها المسؤولية على نظافة اليد والنزاهة والأخلاق في تسيير المال العام والسياسة، إلى جانب إعتماد البلاد على الكفاءات وليس على الولاءات”.

ومن بين الوعود التي ذكرها رئيس الجمهورية المنتخب: ” تغيير الدستور، وتشكيل هيئة رقابية لمكافحة الفساد واستقلالية القضاء”.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أمس الجمعة، عن فوز عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية، حسب النتائج الأولية، بعد حصوله على 58.15 بالمائة من الأصوات المسجلة.