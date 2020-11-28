هذا ما قالته زوجة هامل وابنته بخصوص حصولهما على عقارات بالعاصمة

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هذا ما قالته زوجة هامل وابنته بخصوص حصولهما على عقارات بالعاصمة
بقلم نجيبة سماي

 واصل قاضي جالسة  اليوم بمحكم تيبازة الاستماع للشهود في قضية الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر.

القاضي ينادي على شاهيناز هامل  ابنة عبد الغني هامل كشاهدة في الملف

القاضي: عندك علاقة بالمتهم زوخ

القاضي: هل اتصلت بالوالي من أجل الحصول على عقد استثمار

شهيناز : لا اعرف الوالي

القاضي: كيف تحصلتي على السكن التساهمي بقسيمة أجر بـ 9 ملايين سنتيم بدون طلب؟
شهيناز: أنا تحصلت على قسيمة 3 ملايين
القاضي: عملت طلب للحصول على سكن ترقوي من عند مرقي خاص ؟
شهيناز : نعم عملت طلب ولكن لا اعرف التاريخ
القاضي: تحصلت على عقد استثمار بمساحة 7000 متر مربع لانجاز برج؟
القاضي : هل دفعتي مبلغ الاتوات؟
شهينار : كنت ادفع مبلغ الاتوات حتى سنة 2017

القاضي: متى تحصلت على العقار؟
شهيناز: سنة 2014 تحصلت على العقار و عملت التسييج اومبعد حبست كانت عندي وعكة صحية و بعدها كنت حامل.
القاضي: عندك مؤسسة من 2014 الى تاريخ 2020 ماعملتي والو عملتي غير السياج؟

القاضي: لماذا لم تتنازلي على العقار و عندك مادة في القانون يتم تعويض المبالغ التي خسرتها؟

شهيناز : عندنا عامين وحنا في المحاكم ومنذ سنة 2018 و انا نجري في المحاكم و القضايا اللي رانا فيها؟
القاضي: ليس مبرر كنت قادرة تتنازلي؟
شهيناز : ليس لي الوقت من أجل التنازل؟
القاضي: الشاهد رحايمية يقول انك تحصلت على سكنات تساهمية بعلاقة مع المتهم زوخ؟

القاضي: ينادي على الشاهدة علاني سليمة زوجة عبد الغني هامل

القاضي: عندك شقة في سطيف كيف تحصلت عليها؟

سليمة: نعم هذه ملك لعائلتي

القاضي: تحصلت على عقار ب 778,45 متر مربع بولاد فايت؟

سليمة: انا وإبني مراد الهامل مراد أودعنا طلب من أجل الحصول عليه سنوة 2013.

القاضي: هل تدخل زوجك من الحصول على سكنات؟

سليمة: أنكر ذلك ولم يتدخل زوجي في ذلك


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