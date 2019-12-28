هذا ما قاله أبوجرة سلطاني عن الوزير الأول الجديد

قال رئيس المنتدى العالمي للوسطية الشيخ أبو جرة سلطاني أنه لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيين من يشاء وزيرا أول.

وأضاف في مشنور له على صفحته الرسمية في فايسبوك أن اختيار عبد العزيز جراد وزيرا أول لهذه المرحلة رسالة واضحة لأطراف كثيرة لها ما بعدها إذا وفق الوزير الأول في اختيار الطاقم الحكومي الذي سيتحمل تركة ثقيلة على جميع الأصعدة.

ونشر سلطاني : رأي في الوزير الأول: سئل رئيس المنتدى العالمي للوسطية عن رأيه في اختيار السيد عبد العزيز جراد وزيرا أول لهذه المرحلة؟ فكان جوابه: من حيث المبدأ للسيد رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيين من يشاء وزيرا أول، لكن الظرف حساس ومعقد، وهو بحاجة إلى شخصية توافقية محاورة، تحظى بتقدير أوسع شرائح المجتمع السياسي والمدني.

اعتقد أن اختيار عبد العزيز جراد وزيرا أول لهذه المرحلة رسالة واضحة لأطراف كثيرة لها ما بعدها إذا وفق السيد الوزير الأول في اختيار الطاقم الحكومي الذي سيتحمل تركة ثقيلة على جميع الأصعدة، وهو ما يفرض عليه تنويع الألوان بين التكنوقراط والشباب والسياسيين لمواجهة واقع جديد متداخل الأشكال متعدد المطالب. وهي فرصة نأمل أن تؤخذ بجدية كبيرة ومشورة واسعة وكثير من الحكمة والتبصر.