هذا ما قاله الرئيس الكولومبي عن زيارة بابا الفاتيكان للجزائر

علّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على زيارة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى الجزائر، معتبراً أنها تحمل رسالة رمزية لتعزيز الحوار بين الثقافات.

وجاء في تغريدة للرئيس الكولومبي نشرها على منصة “إكس”: “إحلال السلام بين الحضارات المختلفة.. هذا هو طريق الإنسانية”.

وأرفق غوستافو بيترو منشوره بصورة للبابا ليون الرابع عشر خلال زيارته إلى جامع الجزائر. رفقة عميد الجامع محمد المأمون القاسمي الحسني، في مشهد يعكس رمزية الانفتاح والحوار بين الأديان.

