هذا ما قاله الطيب بوزيد للطلبة في عيدهم الوطني

دعا وزير التعاليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم السبت، الطلبة للحفاظ على المنظومة العلمية الجامعية والاسهام فيها “بجدية وفاعلية”.

وفي رسالة وجهها الى الاسرة الجامعية بمناسبة احياء اليوم الوطني للطالب المصادف لـ 19 ماي من كل سنة.

وقال الوزير أن “الطلبة مطالبون بتلبية نداء الوطن في ذكرى يوم الطالب المتجددة ووقوفا عند أمانة الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، وذلك بالحفاظ على المنظومة العلمية الجامعية والاسهام فيها بجدية وفاعلية والتعاون على ترسيخ قواعد وتقاليد ثابتة وراسخة بما يضمن للجزائر استقرارها وسمعتها في كل مكان”.

ويرى الوزير في هذا الاطار أن هذا الامر “لا يكون إلا بهمم الطلبة والطالبات الذين يضحون من أجل ذلك، خدمة للأمة والوطن”، معربا في ذلك عن يقينه بأن

الجامعة هي “قاطرة المجتمع”.

ودعا بوزيد الطلبة أيضا إلى “الجد والمثابرة والعزم من أجل اكتساب العلوم والمعارف والتحكم في تطبيقاتها التقنية”، مبرزا أن ذلك هو “الضمان الوحيد لكسب رهان التنمية والتقدم الذي يطمح إليه شعبنا وترتضيه أمتنا، وتلك علامة وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار”.

وأكد الوزير ان “الاحتفال بذكرى 19 ماي هذه السنة يأتي في ظرف زمنيٍ متميزٍ اتسم، على وجه الخصوص, بالهبة الشعبية التي عرفتها بلادنا، والتي ستفتح، بدون شك، آفاقا واعدة جديدة للبلاد وتعزيز المشاركة المجتمعية والانتقال إلى مرحلة نوعية أرقى، مما يتطلب منا جميعا بذل جهود أكبر على صعيد تحسين نوعية التكوين والبحث والارتقاء بأداء الجامعة الجزائرية إلى مستويات تتساوق مع المرجعيات القياسية الدولية”.