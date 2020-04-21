هذا ما قاله الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية حول سجناء الرأي

تحدث محند أوسعيد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، حول ملف سجناء الرأي، في إجابته على أسئلة الصحفيين.

وقال محند أوسعيد:”هناك تشجيع كامل لحرية الصحافة في الجزائر، ولا توجد أي دولة تملك هذا العدد من القنوات الخاصة، والمواقع الالكترونية وغيرها من المنصات الاعلامية”.

وأكد ذات المتحدث، أن الدولة تتحمل الانتقادات لأن الديمقراطية تحتاج للصوت الآخر.

وشدد أوسعيد، أن رئيس الجمهورية، يشجع حرية الصحافة بكل قوة، ويشجع التكوين والاحترافية، في حدود القانون، واحترام الاخلاق، واحترام الاداب العامة.

وأكد المسؤول، أنه من خرج على هذه الحدود في الجزائر، يشمله تطبيق القانون العام كسائر المواطنين.