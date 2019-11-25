هذا ما قاله بلعيد عن شعار “يتنحاو ڤاع”

تحدث اليوم الاثنين، مرشح الرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، عن الشعار الذي رفعه الجزائريون خلال الحراك “يتنحاو ڤاع”.

وقال بلعيد في تجمع شعبي بولاية بومرادس، “تردد شعار يتنحاو ڤاع خلال الحراك الشعبي، لكن السؤال من هم؟”.

وأضاف “أنا مع ذهاب الفقر، والاحتقار والاختلاس والفساد، نريد أشخاص نزهاء لخدمة البلاد”.

من جانب آخر، تحدث بلعيد عن دور المرأة في المجتمع، مؤكدا أنه لا فرق بينها وبين الرجل.

وجدد بلعيد وعده بتخصيص منحة للمرأة الماكثة بالبيت، وكذا تكوينها مهنيا، حتى تقتحم عالم الشغل من بيتها.

وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية، أكد مرشح الرئاسيات، أنها غير عادية، كما أنها سترسم وحدة الشعب والتراب الوطني، للخروج من الازمة.

والتزم مرشح جبهة المستقبل، بفتح حوار مع كل الاطراف والفاعلين السياسيين، لايجاد مخرج لأزمة البلاد.