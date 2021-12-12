هذا ما قاله بوغالي بمناسبة مرور سنتين على انتخاب رئيس الجمهورية

تمر اليوم الأحد سنتان على انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبهذه المناسبة غرد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي على تويتر “تمر سنتان على انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. التزم فيها بتعهداته من خلال قراراته الهامة، سياسيا، اقتصاديا ودبلوماسيا. انجازات وتحديات كبيرة في الأفق من أجل استكمال إرساء ركائز الجزائر الجديدة”.

وقد أثبت الوقت بعد مرور سنتين أن الشعب الجزائري قد أصاب في اختياره بانتخاب عبد المجيد تبون. رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019، حسب رأي العديد من الملاحظين.

وكان التصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون بالأغلبية لحد كبير. وكان مكتسبا بفضل الأصوات التي عبرت عنها فئات من الطبقة البسيطة للمجتمع والتي تشكل عامة السكان وبالتالي الناخبين في الجزائر. ويتعلق الأمر حسب هؤلاء الملاحظين, بأناس الجزائر العميقة الشرفاء والشجعان.

و يعني بالأخص فوز تبون, هزيمة نظام عمل بكل ما أوتي من قوة على الوقوف في وجه الشعب الجزائري.

في النهاية، كانت الكلمة الأخيرة للناخبين وهو الأمر الذي وصف بـ “الممتاز للأمة” و”المبشر” بالنسبة للديمقراطية.

وهكذا، بعد مرور عامين عن ذلك اليوم المشهود من 12 ديسمبر 2019. الجزائريون راضون عن اختيارهم لأنهم انتخبوا على رأس البلاد رئيسًا يعمل على إعادة للجزائر كل عظمتها.

رئيس يتحلّى أيضاً بالشجاعة والصدق ليقول بصوت عال وواضح ما يفكر فيه الكثيرون بصوت خافت. وهو أمر لا يرضي من لا يريدون التغيير وحلفائهم الذين يشجعون على نشر رسائل متناقضة لإفشال رسائل الرئيس تبون القوية والمقنعة. وهو أيضا ما يثير استياء الأطراف المعادية للتغيير وأنصار الجمود الذين يحاولون عبثا نسف بناء الجزائر الجديدة.

فاليوم يواصل الرئيس تبون بعد سنتين من بلوغه سدة الحكم بقوة وقناعة تشييد الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها كل الجزائريين.

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