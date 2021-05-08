هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن علاقات الجزائر بفرنسا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن جودة العلاقات بفرنسا، لن تتأتى إلا بمراعاة العلاقات التاريخية ولا يمكن التنازل عليها.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، في الرسالة التي بعثها، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة معالجة ملف الذاكرة بجدية ورزانة، فالشعبان يتطلعان إلى تحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة معالجة ملف الذاكرة بجدية ورزانة، فالشعبان يتطلعان إلى تحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل.

وأفاد رئيس الجمهورية أنه لا تزال ورشات مفتوحة لإسترجاع جماجم الشهداء وإسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية

وقال رئيس الجمهورية إن الجزائر مصممة على تجاوز كل العقبات وتذليل الصعوبات نحو مستقبل أفضل وتعزيز الشراكة .

وأكد رئيس الجمهورية أن تشكيل الذاكرة الوطنية يعد تحديا ينبغي رفعة والذاكرة ليس مسألة معرفية، بل هي معالم نسترشد بها.

وأضاف رئيس الجمهورية “تأمين ذاكرتنا ونقلها للشباب أكبر ضمان لتحصين الأمة”.

وفي حديثه عن التشريعيات المقبلة، قال رئيس الجمهورية إن استحقاقات جوان المقبل، تتعزز فيها مسيرة التجديد الوطني الذي إلتزم به.