هذا ما قاله رئيس الفاف عن بلماضي بعد التتويج العربي!

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن الناخب الوطني جمال بلماضي لا يتواجد في ورطة بسبب تألق المنتخب الثاني.

وتحدث شرف الدين عمارة في حوار لقناة الكاس القطرية بعد نهاية المباراة أمام المنتخب التونسي قائلا:

“الإتحاد الجزائري ليس في ورطة، بلماضي كذلك ليس في ورطة بل بالعكس هذا المنتخب يمنحنا خيارات بما فيه الكفاية، وهذا دليل أنه فيه عمل كبير يقوم به الإتحاد الجزائري، بالعكس أنا سعيد بوصول المنتخب الثاني إلى هذا المستوى من التنافسية العالية، وإحراز الكأس، أنا الوحيد الذي قالها صراحة جئنا للفوز بالكاس على قناة الكأس منذ البداية، أعرف إمكانيات فريقنا ولاعبينا”.