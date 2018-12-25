هذا ما قاله رجل الحماية المدنية بعد فشل عملية إنقاذ عياش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله أحد رجال الحماية المدنية عن الفشل في انقاذ المرحوم عياش محجوبي من بئر المسيلة.

وكانت كلمات رجل الحماية المدنية دموع ونحيب وحسرة، تبرر الاخفاق ، كما تذكر الجزائريين بما يعانيه رجال الحماية في عملهم.

وكتب رجل الحماية المدنية يقول، ساتحمل مسؤولية موت عياش، لكن فليشهد العالم اني كنت الاول الذي ينتظر نجاته.

ساتحمل تانيب الوطن لموت عياش لكن فليشهد العالم اني اول من لبى النداء.

ساتحمل غضب الشعب لموت عياش وشتمهم لي لكن فليشهد العالم اني سهرت الليالي لانقاذ عياش.

فلتنتقدني يا وطني كما شئت،انا خططت ،انا نفذت،انا حاولت بما امتلكت، شكرا سيدي انا لمهامي اهملت وفي تدخلي اخفقت، اعطيني البديل، اعطيني الحل ارجوك فنجاحي في حالة اخرى ينسيني المي، ونحيبي حين اخفقت.

لا تستغرب يا وطني من كلامي ولا تسالني من اكون لانني يوما كنت سببا في فرحك واليوم حزنت انا وانت نسيت.

انا كنت سببا في نجاة ولدك الغريق، نسيت اني كنت وسيلة في يدك لاخماد الحريق، نسيت انني كنت حاظرا في حادث الطريق.

نسيت انني مسحت دموعك وضمدت جراحك حين سنوات الجمر عندما بكيت، نسيت يا وطني الكثير نسيت.

انا الذي لم ينم ايام الزلزال ومن تالمك عانيت وانهمرت دموعي وبكيت، صدقني يا وطني ارجوك انا في تدخلاتي لا افكر في اجرك.

لا افكر في نفسي، لا افكر في عائلتي،فقط افكر في نجاة ولدك، لاني امتلك قاضي عادل هو يؤنبني ما حييت.