هذا ما قاله طمار حول منح قطع أرضية لأصحاب المال ورجال الأعمال

افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد متابع بها وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد بصفته الوالي السابق لمستغانم.

وتتعلق القضية، بمنح طمار قرارات منح الامتياز في اطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي cap.iviببن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم. والتي قام بمنحها لعدة مستثمرين من اصحاب المال وابناء سياسيين الذين استفاذو منها بطرق غير قانونية بناءا على توصيات.

ومن بين المستثمرين كونيناف طارق نوا الذي استفاذ من قطع ارض لانجاز مركب سياحي. في حين استفاد نجل الوزير الأول الأسبق سلال فارس من قطعة أرض لانجاز مصنع لصناعة البسكويت والشوكولاكة بالمنطقة الصناعية البرجية.

إلى جانب مؤسسة الاستثمار الفندقي لمسيرها ملزي بمساحة تقدر بـ 63765 متر مربع. لانجاز فندق للمعالجة بمياة البحر ولspa لمسيرها عبد المالك صحراوي. بمساحة تقدر ب 59763 متر مربع لانجاز اقامة سياحية.

إستجواب طمار عبد الوحيد بصفته والي ولاية مستغانم سابقا

القاضي: أنت متابع بجنح التزوير وإستعمال المزور في وثائق تصدرها الادارة. وإستغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات غير مبررة للغير. والتعدي على الملكية العقارية وتغيير الطابع الفلاحي والمساس بوضعية الساحل.

طمار: أنكرها سيدي القاضي وأغتنم هذه الفرصة لأعرف نفسي انا إطار جزائري خريج الجامعة اختصاص الهندسة المعمارية. وكان لي خبرة في المجال العقاري وعالجت عدة قضايا تتعلق بالعقار والمعمار بصفة عامة لعدة سنوات. اما بالنسبة لمساري المهني فانني تقلدت منصب كمهندس معماري. وكنت اشرف على متابعة المشاريع الى غاية وصولي منصب مدير عام في وزارة السكن. وكوالي مستغانم وفي الاخير تقلدت منصب وزير السكن من تاريخ 1 اوت 2015 الى غاية 19 اوت 2017

للأسف سنتين و انا في السجن لا استطيع رؤية ابني ذو 10 سنوات كما انني مريض.

وأضاف: بعد تعييني كوالي بعد 4 ايام طلب مني وزير الداخلية انذاك بان مستغانم لابد من ان تخرج من النمط البيروقراطي. وقام بمنحي ورقة الطريق، وبعدها بدات عملي ومعرفة حوصلة الولاية.

كما أن الوقت أخذ تقريبا 3 أشهر وعملت تشخيص لمعرفة الاستثمار في الولاية. بالنسبة للاستثمار الصناعي رأيت في اول وهلة ان الولاية ليس لها منطقة صناعية. فيها مناطق نشاطات صغيرة مشبعة وبالنسبة للاستثمار السياحي الولاية فيها 16 منطقة توسع سياحي.و لم تعرف الاستثمار ما عدا منطقة cap.ivi و منطقة الصابلات.

وتابع: الولاية خلابة لكن للاسف لا يوجد فيها استثمار وبها افقر البلديات. رغم أن برنامج الحكومة كان فيه 50 منطقة صناعية ومستغانم لا توجد فيها

القاضي: ماهي مؤهلات الولاية وكيف تستغلونها؟

طمار: ولاية مستغانم عندها ميناء شبه منعدم وسكة حديدية متوقفة وفيها خط طريق السيار على 66 كلم. المشروع متوقف كانت هناك يد عاملة شبانية قوية. لكن الاستثمار كان شبه متوقف. وبعد التشاور حققنا ورقة الطريق وكان لا بد من خلق المنطقة الصناعية. ولهذا السبب اخترنا منطقة البرجية كان فيها اشكال. ودافعنا على هذا الملف مع وزارة الصناعة بتقارير والباقي وعدني الوزير لما ننطلق بالمشاريع يساعدنا.

سبق وأن طلبت من الوزراء ان يعملو لي زيارات ميدانية من بينهم وزير السياحة جاء 3 مرات.

بدأنا في استقبال الملفات وكان فيه خط مفتوح للخارج فتحنا خط مستغانم فينانوسيا. وفتحنا خط مستغانم وبرشلونة واليكونت. وكنا بصدد فتح خط بين مستغانم ومرسيليا. وكنا بصدد انشاء محطة لمعالجة بالمياه البحر بين قطر والجزائر.

وأضاف: أما بالنسبة للسكك الحديدية كان فيه خط متوقف مند 20 سنة وبعدها فتحنا خط و فتحنا خط من مستغانم وهران.

وتابع: لم يكن عندي ضغط على العقار كنت استقبل المستثمرين. الشرط الوحيد الذي لا اقبله هو الرداءة لم اكن اتقبلها. المستثمر لما يقدم المخطط اراقبه شخصيا. واذا مكانش من النوعية الرفيعة ارفضه. كل المستثمرين يطلبو المساحات كبيرة وكل مستثمر يدي مساحة حسب المخطط و يطابق مئة بالمئة مع المخططات.