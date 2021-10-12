هذا ما قاله قاضي قضاة دولة فلسطين عن الشعب الجزائري

قال قاضي القضاة الشرعيين في فلسطين محمود صدقي عبد الرحمان الهباش، أن الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري شعب واحد في بلدين.

وقال الهباش على هامش إلتقائه بوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن البلدين تجمعهما آمال وأهداف مشتركة. وعمل مشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي نتطلع إليها جميعا.

وتابع القول، أنه حلّ بالجزائر من أجل الحديث عن التعاون والتنسيق والتعاون المشترك في مجال الشؤون الدينية والأوقاف والعمل الثقافي الذي يخص قضية القدس تحديدا. بإعتباره قضية دين وعقيدة تسكن قلوب كل المسلمين وقلوب الجزائريين خاصة، وهي موضع إجماع في الجزائر وفي كل العالم الإسلامي.

وقال: ” نريد أن ننطلق إنطلاقة جديدة لمواصلة تاريخ طويل في التعامل والتعاون المشترك بين الجزائر وفلسطين”.

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