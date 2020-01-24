هذا ما قاله ماكرون عن ملف الذاكرة العالق بين الجزائر وفرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه مقتنع بضرورة إعادة النظر في ملف الذاكرة الجزائرية، لوضع حد لصراع الذاكرة، والذي جعل الأمر صعبًا للغاية في فرنسا.

وأضاف في مقابلة مع يومية “le figaro”، الفرنسية، أنه مقتنع، إذا نجح، أن هذا الموضوع سيكون له نفس الوضع الذي كان للزعيم شيراك في عام 1995.

كما تحدث ماكرون عن موضوع الشيوعية حيث قال “لا يمكننا التحدث بشكل منفصل عن الأزمة التي يشهدها الإسلام في جميع أنحاء العالم ، وموضوع الشيوعية في بلادنا، وأزمة المدنية الجمهورية، وموضوع فشل الجمهورية في بعض المناطق”.