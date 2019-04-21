هذا ما قاله محمود عباس عن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية

اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالقاهرة بدعم الجزائر “المطلق والثابت” للقضية الفلسطينية ووقوف الشعب الجزائري الى جانب الشعب الفلسطيني.

وخلال استقباله صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، أشاد الرئيس الفلسطيني “عاليا بدعم الجزائر المطلق والثابت” للقضية الفلسطينية ووقوفها، إلى جانب الشعب الفلسطينيي من خلال الدعم السياسي والمالي وتقديم المساعدات الإنسانية.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر مستجدات وتطورات الأوضاع للقضية الفلسطينية والاعتداءات و الانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني حيث أكد بوقدوم مجدداي مساندة الجزائر وموقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لتمكينه من تحقيق كافة حقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.