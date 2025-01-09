هذا ما قاله مراد حول برنامج مناطق الظل

قال ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن برنامج مناطق الظل أحد البرامج المتميزة التي بادر بها رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، منذ توليه شؤون البلاد.

وأضاف مراد خلال أجابته على اسئلة نواب البرلمان، اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني أنه تمّ تخصيص غلاف مالي معتبر. يفوق 362 مليار دينار، سمح بتمويل أكثر من 30ألف عملية.

و كان لمختلف عمليات التجهيز المنجزة، الأثر الإيجابي على المؤشرات التنموية. فقد سمحت على سبيل المثال لا الحصر، بربط أكثر من 585.000 مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب. وأزيد من 300 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي و 200 ألف مسكن بالغاز الطبيعي. فضلاً عن ربط ما يفوق 100 الف مسكن بشبكة الكهرباء،

وأضاف الوزير أن جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة، لاستدراك ما تبقى من اختلالات، حيث تم توجيه الولاة إلى ضرورة تبني نفس مقاربة برنامج مناطق الظل، واعتمادها كمذهب دائم في توجيه البرامج التنموية العادية، وهو ما شكل كما تعلمون فحوى تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير مع الولاة،

كما سيتم إيلاء بالغ الأولوية-يضيف الوزير- عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025 في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، للتكفل بالاحتياجات المعبر عنها حديثا على مستوى هذه المناطق.