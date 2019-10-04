هذا ما قاله ميهوبي حول ترميم عين الفوارة بالمليارات ومنح “ريفكا” 400 مليون!

رد الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة، عن الأخبار التي تم تداولها سابقا، حول ترميم عين الفوارة بمبالغ ضخمة ومساعدته للشاب “ريفكا”، أثناء حمله لحقيبة وزارة الثقافة.

وحول ترميمات تمثال عين الفوارة في سطيف، والذي تعرض للتخريب في سنة 2017، قال ميهوبي أن الترميم قام به خبير جزائري، وبتكلفة لا تتعدى 340 مليون سنتيم، والتي توازي أجر لاعب في البطولة الوطنية.

وأضاف ميهوبي، خلال ندوة صحفية لحزبه، أنه قام بعدة ترميمات لمعالم ثقافية أخرى، كالمساجد والحصون.

ونفى عز الدين ميهوبي، أن يكون ثمن ترميم عين الفوارة، بالمليارات، كما تم تدارله في وقتها.

وعن الشاب الجزائري المعروف في وسائل التواصل الإجتماعي، بـ”ريفكا”، قال ميهوبي، بأنه استقبله في مكتبه لمدة 10 دقائق، واستمع له ككل شاب جزائري موهوب وطموح.

وأضاف ذات المتحدث: “كل الأخبار التي تم تداولها، حول أن ريفكا استفاد من منحة 400 مليون سنتيم، وبطاقة فنان، لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد أكاذيب”.

وأكد ميهوبي، بأنه قام بدوره على رأس وزارة الثقافة، بالتكفل بالقطاع والتقليص من تكاليف المهرجانات والنشاطات العابرة والتي لا تدر على الثقافة الجزائرية بالفائدة.