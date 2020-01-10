هذا ما قاله ميهوبي عن أعضاء الحكومة الجدد

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، أنّ الأرندي لا تعنيه الأسماء الموجودة في الحكومة بقدر ما تعنيه عملها.

ودعا إلى العودة لبيان أول نوفمبر، حيث يعد الضامن لوحدة الشعب، كما حث على دعم مؤسسات الدولة، وتفتحه على الحوار.

وشكر ميهوبي المناضلين على الانضباط الحزبي الذين تمسكوا به خلال السنة الماضية.

وأكد أن الرؤية السياسية والقرارات كانت تتخذ بعد مشاورة هياكل الحزب، و بفضل القاعدة، نجح الأرندي في تقديم مرشح رئاسي لأول مرة في تاريخ الحزب.

وأشار ميهوبي أنه تم تحرير الأرندي من الممارسات السياسية التقليدية، داعيا الى تجديد العمل السياسي.