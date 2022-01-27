هذا ما قاله وزير التربية حول العودة للمدارس يوم الأحد

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، أن قرار العودة للمدارس يوم الأحد القادم من عدمه، سيتم الإعلان عنه بنفس الكيفية التي أعلن بها تعليق الدراسة.

وأورد الوزير خلال حلوله ضيفا على نشره الواحدة بالتلفزيون العمومي: “الحقيقة، هناك أصوات كثيرة تتكلم عن الموضوع. الرجوع إلى المدرسة يوم 30 جانفي من عدمه، سيتم الإعلان عنه بنفس الكيفية التي تم الإعلان بها عن تعليق الدراسة”.

وأضاف الوزير: “هناك تقارير سترفع إلى السيد الرئيس من كل الجهات. لأن القضية ليست تربوية فحسب، بل هي قضية صحية ومجتمعية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية وبعد إطلاعه على كل المعطيات، سيقوم بالإعلان عن القرار المناسب والمواتي إن شاء الله”.

كما تحدث الوزير عن عملية التلقيح في الوسط المدرسي. مؤكدا أن مصالحه أعطت التعليمات اللازمة لأجل التحسيس بأهمية التلقيح لأنه هو الخلاص الوحيد.

وأشار بلعابد، إلى إن 96 بالمئة من المرضى بالفيروس، الذين يصلون لوضعية حرجة أو يتوفون، لم يتلقوا اللقاح.

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