هذا ما قاله وزير التربية حول العودة للمدارس يوم الأحد
أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، أن قرار العودة للمدارس يوم الأحد القادم من عدمه، سيتم الإعلان عنه بنفس الكيفية التي أعلن بها تعليق الدراسة.
وأورد الوزير خلال حلوله ضيفا على نشره الواحدة بالتلفزيون العمومي: “الحقيقة، هناك أصوات كثيرة تتكلم عن الموضوع. الرجوع إلى المدرسة يوم 30 جانفي من عدمه، سيتم الإعلان عنه بنفس الكيفية التي تم الإعلان بها عن تعليق الدراسة”.
وأضاف الوزير: “هناك تقارير سترفع إلى السيد الرئيس من كل الجهات. لأن القضية ليست تربوية فحسب، بل هي قضية صحية ومجتمعية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية وبعد إطلاعه على كل المعطيات، سيقوم بالإعلان عن القرار المناسب والمواتي إن شاء الله”.
كما تحدث الوزير عن عملية التلقيح في الوسط المدرسي. مؤكدا أن مصالحه أعطت التعليمات اللازمة لأجل التحسيس بأهمية التلقيح لأنه هو الخلاص الوحيد.
وأشار بلعابد، إلى إن 96 بالمئة من المرضى بالفيروس، الذين يصلون لوضعية حرجة أو يتوفون، لم يتلقوا اللقاح.
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وزير التربية: تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح
دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى استغلال قرار تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح والتوجه إلى الأماكن العامة.
وجاء تصريح وزير التربية خلال إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا.
وعبر في ذات الوقت عن قناعته بأن الخلاص الوحيد من تفشي الوباء هو التلقيح الذي يحافظ على صحة الجميع.
وذكر ذات المسؤول بالأرقام الرسمية التي أظهرت بأن النسبة الأكبر من الذين أصيبوا بفيروس كورونا في هذه الفترة. وتضرروا كثيرا وأحيانا توفوا “لم يتلقوا اللقاح”.
وكشف بأن قطاعه سيستغل مدة تعليق الدراسة لتطهير كافة المؤسسات التربوية حتى يعود أبناؤنا للدراسة في ظروف صحية حسنة.
ولم يفوت بلعابد فرصة اللقاء ليثني على تعاون قطاع الصحة في مجال التلقيح. من خلال تنقل أطقم طبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح منذ إطلاق السنة الدراسية الحالية.
وكان وزير التربية الوطنية قد عبر مؤخرا عقب اجتماعه بممثلي جمعيات أولياء التلاميذ. عن عدم رضاه لنسبة التلقيح في القطاع التي مست لحد الآن ثلث الموظفين فقط (33 بالمائة).