هذا ما قاله وزير السكن حول إطلاق عدل 3

تحدث وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن مشروع إطلاق عدل 3.

وقال بلعريبي، في إجابته على أسئلة نواب البرلمان، أن إطلاق عدل 3 غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه مستقبلا.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أنه لا يمكن إعطاء السكنات الشاغرة ووضعها ضمن المواقع المختارة ما لم يتم الفصل فيها بعد.

مشيرا إلى أن التحريات أظهرت أن ساكنيها كانوا قد استفادوا من صيغ اخرى.

وأضاف بلعريبي، أنه وفي سكنات عدل، من النادر وجود سكنات شاغرة، بسبب وجود المراقبة.

حيث وفي حال وجود سكنات شاغرة، تقوم المصالح المعنية، باسترجاعها بصفة نهائية، ثم توزع لمكتتبين عدل. موضحا أنه ليس من مصلحتهم الوزارة الإحتفاظ بها.

كما دعا وزير السكن، جميع المكتتبين عبر قبة البرلمان، لدفع الشطر الأول من المستحقات للمعنيين بالأمر.