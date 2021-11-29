هذا ما قاله وزير لبناني سابق عن هجومات المخزن على الجزائر

استغرب رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق، وئام وهاب، الحملة ضد الجزائر. خاصة وأن من يقودها دولة عربية شقيقة.

وغرد وئام وهاب على تويتر “الحملة ضد الجزائر مستغربة خاصة وأن من يقودها دولة عربية شقيقة”.

وأضاف رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق “الجزائر لها في ضمير العرب جميعاً موقعها الخاص. وغالبية العرب يتعاطفون معها ويقفون إلى جانبها”.

وتابع رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق “أول تظاهرة نظمناها في مدرسة القرية كانت تضامناً مع الجزائر. نعم نحب الجزائر”.

وقد أعلنت الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب نهائيا ابتداء من 24 أوت الماضي.

وجاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب على لسان وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات .

وسيدخل قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والغرب بداية من اليوم الثلاثاء حسبما أكده رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة.

وأعقب لعمامرة قرار قطع العلاقات مع المغرب بالقول أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب.

كما أكد لعمامرة أن الجزائر ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة.

وكان لعمامرة قد أكد في كلمته أنه ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنيئة والعدائية ضد الجزائر.

مشيرا إلى أن العمليات العدائية الممنهجة للمملكة المغربية تعود بدايتها إلى الحرب المفتوحة عام 1963 عندما هاجم الجيش المغربي الجزائر بعد الاستقلال.

وذكر لعمامرة بأن الجيش المغربي استخدم آنذاك أسلحة فتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا ضحوا بحياتهم للحفاظ على السلامة الترابية للجزائر.