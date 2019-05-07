هذا ما قررته اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه

ترأس صلاح الدين دحمون وزير الداخلية و الجماعات المحلية، اليوم، اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه.

وقررت اللجنة اقتراح عرض البرنامج الخاص بالإستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على الحكومة.

كما تكليف مصالح وزارة الموارد المائية بضبط الاحتياجات المالية لمعالجة النقاط السوداء لشبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير والفراغات الصحية وتحديد الأولويات والتفكير في تمويل مشترك لعرض ذلك على دولة الوزير الأول.

تكليف وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بـ 17 مؤسسة صناعية الملوثة بالإفراغ العشوائي للسوائل الصناعية،و الأخذا بعين الاعتبار ما أفضت إليه عمليات التفتيش.

الإسراع في إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بمكاتب حفظ الصحة البلدية وكذا الإطار القانوني المتعلق باللجنة الوطنية للأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

الإسراع في وضع حيز التنفيذ أعمال تحسيسيه من خلال استغلال جميع الفضاءات الإعلامية وإشراك جميع القطاعات المعنية وفق مخطط اتصالي موحد.