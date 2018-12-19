هذا ما قررته بن غبريت حول الأساتذة الإحتياطيين تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

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هذا ما قررته بن غبريت حول الأساتذة الإحتياطيين تحضيرا للدخول المدرسي المقبل
بقلم سميرة.ل

اعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء عن الإجراءات التي اتخذها بخصوص التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، والمتعلقة بالأساتذة الإحتياطيين.

ونشرت بن غبريت تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر” اليوم الأربعاء، أنه وتحضيرا للدخول المدرسي 2019/2020، سيتم مواصلة استغلال القائمة الإحتياطية.

وأضافت:” مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019″.

وتابعت: ” تمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019″.


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