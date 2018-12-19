هذا ما قررته بن غبريت حول الأساتذة الإحتياطيين تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

اعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء عن الإجراءات التي اتخذها بخصوص التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، والمتعلقة بالأساتذة الإحتياطيين.

ونشرت بن غبريت تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر” اليوم الأربعاء، أنه وتحضيرا للدخول المدرسي 2019/2020، سيتم مواصلة استغلال القائمة الإحتياطية.

وأضافت:” مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019″.

وتابعت: ” تمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019″.