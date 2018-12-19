هذا ما قررته بن غبريت حول الأساتذة الإحتياطيين تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

اعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء عن الإجراءات التي اتخذها بخصوص التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، والمتعلقة بالأساتذة الإحتياطيين.
ونشرت بن غبريت تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر” اليوم الأربعاء، أنه وتحضيرا للدخول المدرسي 2019/2020، سيتم مواصلة استغلال القائمة الإحتياطية.
وأضافت:” مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019″.
وتابعت: ” تمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019″.
تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2019 :
* مواصلة #إستغلال_القائمة_الإحتياطية الخاصة بـ #مسابقة_توظيف أساتذة #التعليم_الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019.
* تمديد #إستغلال_القائمة_الإحتياطية الخاصة بـ #مسابقة_توظيف_أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019.
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) December 19, 2018
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