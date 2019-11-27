هذا ما وعد به زغماتي ارهابي سلم نفسه في إطار قانون المصالحة الوطنية بتمنراست

وعد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ارهابي تائب سلم نفسه واستفاد من قانون المصالحة الوطنية بتسوية وضعيته المتعلقة بقطع مئات الكيلومترات للإمضاء على محاضر الرقابة القضائية

وقال زغماتي خلال في رده على انشغال رفعه إليه عضو بمجلس الأمة أنه سيعالج هذا الإشكال اليوم، وسينهي عناء التنقل بمئات الكيلومترات من خلال السماح له بالإمضاء في أقرب مركز للدرك الوطني على مستوى مدينة إليزي لكونه يقطن بولاية تمنراست.

وبخصوص المحكوم عليهم بالسجن لمدة زمنية طويلة قال زغماتي انه سيعيد دراسة الملفات المتعلقة بتقريبهم من سجون قريبة من مقر اقامتهم.

واوضح زغماتي أـن حركة نقل السجناء تعمدة على نوعية الحكم خاصة غذا كانت طويلة المدى وهو ما يستدعي نقل السجناء نحو مراكز إعادة التأهيل