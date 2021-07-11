هذا ما يميز سلالة “دلتا” عن باقي طفرات كورونا

كشف نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية سيرغي نيتيوسوف، أن هناك علامة فارقة بين سلالة “دلتا” وباقي طفرات فيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أوضح الخبير، إن عدد التكاثر للطفرة السابقة من فيروس كورونا يبلغ 3، فيما يبلغ عدد التكاثر لطفرة “دلتا” نحو 5. كما إن احتمال الإصابة بطفرة “دلتا” من كورونا أعلى بكثير من كورونا العادية.

وأشار الخبير إلى إن عدم ارتداء الكمامات يزيد من خطر الإصابة بهذه الطفرة بمقدار مرتين على الأقل قائلا: “الطفرة الأولى من فيروس كورونا كان من الممكن الإصابة بها في الشارع أو في المطعم أيضا، ولذلك يعتبر ارتداء الكمامات أمرا ضروريا”.