هذا ما يميز لقاح معهد “تشوماكوف” الروسي المقرر طرحه في فيفري

تحدث كبير الباحثين في معهد “تشوماكوف” الروسي، أليكسي إيغوروف، عن ما يميز اللقاح الذي يتم تطويره في المعهد ونظائره الأخرى.

وحسب موقع روسيا اليوم، اعتبر إيغوروف، إن “الفارق الرئيسي بين هذا اللقاح هو أنه لا يصنع من مستضدات منفصلة لفيروس كورونا، بل مستضدات للفيروس بكامله”.

مشيرا إلى أن ذلك يعطي مجموعة كاملة من جميع مستضدات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.

وهو ما يميز هذا اللقاح، وما يجعله يضمن حماية أوسع للجسم، ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد إيغوروف أن هذا اللقاح سيكون جاهزا في شهر فيفري المقبل.

وأعلنت روسيا إلى غاية اليوم، عن 3 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي لقاح “سبوتنيك – V”، الذي أنتجه معهد “غاماليا”.

ولقاح “إيبي فاك كورونا” الذي انتجه المركز العلمي “فيكتور”.

بالإضافة إلى لقاح مركز “تشوماكوف” التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو في مرحلة التجارب السريرية، حسب ذات المصدر.