هذا مصير بوشوارب بعد فراره من الجزائر

كشف المحامي، نجيب بيطام، اليوم الإثنين، مصير وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بعد فراره من الجزائر.

وقال بيطام في تصريح للصحافة، إن بوشوارب سيحاكم غيابيا، وسينال أقصى وأثقل العقوبات، نظرا لتواجده في حالة فرار.

وأشار المحامي أن القانون واضح وصارم، ففي حال ثبوت ضلوع المتهمين ضمن قضايا الفساد وتبديد المال العام والمساس بالاقتصاد الوطني، سينالون جزائهم وفقا للقانون المعمول به.

وكان من المنتظر، مثول بوشوارب، رفقة الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالإضافة لثلاثة وزراء للصناعة، ورجل الأعمال محمد بايري، صاحب مجمع إيفال.

وتتعلق القضية، بمنح امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال.