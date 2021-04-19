هذا موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا

كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق لـ13 ماي المقبل، أول أيام عيد الفطر.

وقال رئيس المعهد، جاد القاضي، إن “هلال شهر شوال، سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الثلاثاء 29 رمضان، والذي يوافق يوم 11 ماي، وهو يوم الرؤية”.

وأضاف جاد القاضي، أن “الهلال الجديد لشهر شوال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا دكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب”.

وأوضح القاضي أنه “من المتوقع غروب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة، بنحو 12 دقيقة”.

مشيرا إلى أن العواصم والمدن العربية والإسلامية من المتوقع أن يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3 – 17 دقيقة.