هذا موعد أول رحلة حج من الجزائر نحو البقاع المقدسة

بلغت تكاليف الحج لهذا الموسم 85.6 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للحج والعمرة. هذا الخبر وقع كالصاعقة على مسامع المواطنين، سواء الذين أنصفتهم القرعة أو الراغبين في أداء مناسك الحج.

كما عبر المواطنين عبر ميكروفون النهار، عن صدمتهم من تكلفة الحج لهذا الموسم. حيث أجمعوا على أنه باهض الثمن.

في حين، قال أحدهم، إنه من المستحيل أن يؤدي مناسك الحج هذا الموسم. لأن “لا يملك 20 مليون حتى يكون لديه 85 مليون”. تابعا “من سيذهب إلا الذي يملك مليار”.

وأرجع آخر سبب ارتفاع تكاليف الحج إلى الاقتصاد وما يجري في العالم من أزمات صحية واجتماعية وحروب. في حين، قال مواطن إن زيارة بيت الله أغلى من هذا الثمن.

ومن جانبهم، الفائزين بالقرعة لم يتوقعوا هم أيضا تعرضوا لصدمة ثمن 85 مليون. حيث يقول بوعلام موجب مقبل على أداء مناسك الحج، ” عندما سمعت الخبر وكأن شخص ضربني بصفعة”. تابعا “كان عندي التكلفة الأولى ولكن الآن سنرى من أين أتدين”. كما أشار المتحدث للنهار، إلى انه لم يكن مستعد لهذا المبلغ.

وكشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، أن سبب إرتفاع التكاليف هذا العام يرجع إلى الأزمة العالمية. التي رفعت سقف التعاملات الإقتصادية في السوق العالمية. مشيرا إلى أنه تم ضبط جميع التدابير الإدارية و اللوجستية. مع مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح الموسم.

وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تجنيد جميع القطاعات لإنجاح العملية لهذا الموسم. مرجعا الإرتفاع المحسوس في أسعار التذاكر والمقدرة بـ 150 ألف دينار مقارنة بالسنوات الماضية إلى ما يعيشه العالم من مخلفات و تداعيات مختلف الأزمات الصحية و الأمنية.