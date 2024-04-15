هذا موعد إجراء إمتحان “التربية البدنية” للمترشحين الأحرار

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد إجراء إمتحان التربية البدنية والرياضية. للمترشحين الأحرار لاجتياز شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن كافة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024. بمن فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للامتحانين سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 08 ماي إلى غاية يوم الإثنين 20 ماي 2024.

ودعت وزارة التربية جميع المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز إختبار مادة التربية البدنية والرياضية سحب إستدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. باستعمال اسم المستخدم والرقم السري وذلك بداية من يوم الثلاثاء 16 أفريل إلى غاية يوم الثلاثاء 07 ماي 2024.