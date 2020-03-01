هذا موعد إجراء اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار في البكالوريا

أعلمت مصلحة التمدرس والامتحانات، للتابعة لمديرية التربية لشرق ولاية الجزائر، المترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2020، أن اختبار التربية البدنية والرياضية، يجري ابتداء من يوم السبت 21 مارس.

وحسب إعلان مصلحة التمدرس والامتحانات، يتم إجراء اختبار التربية البدنية، لشعبة آداب وفلسفة، بالنسبة للإناث، يومي 21 و22 مارس، والذكور يومي 24 و25 مارس، بالملعب البلدي للرويبة.

أما بالنسبة لشعبة اللغات الأجنبية، يتم إجراء امتحان بكالوريا التربية البدنية، يوم 24 مارس للإناث، ويوم 28 مارس للذكور، بثانوية عبان رمضان بالمحمدية.

أما شعبة تسيير واقتصاد، فيتم اجتياز امتحان التربية الرياضية، يوم 23 مارس للإناث و26 مارس للذكور، بالملعب البلدي للرويبة.

وبخصوص شعبة العلوم التجريبية، يجتاز المترشحون الاحرار، اختبار التربية البدنية، أيام 21و22و23 مارس بالنسبة للإناث، و25 و26 مارس بالنسبة للذكور، بثانوية عبان رمضان بالمحمدية.

أما لطلبة شعبة الرياضيات، فتم تحديد اجراء امتحان التربية البدنية، بتاريخ 24 مارس بالنسبة للإناث، و29 مارس للذكور، بثانوية عبان رمضان بالمحمدية.

أما بخصوص مترشحي شعبة تقني رياضي، يتم اجراء امتحان التربية البدنية، يوم 23 مارس للإناث، و28 مارس للذكور، بالملعب البلدي للرويبة.

وأشارت مصلحة التمدرس والامتحانات، أنه يمكن للطلبة المترشحين، سحب الاستدعاءات باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر من الموقع الالكتروني www.de-alger-est.com، وذلك ابتداء من يوم الخميس 5 مارس.