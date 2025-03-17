هذا موعد إنطلاق أول رحلة للحجاح الجزائريين نحو البقاع المقدسة

أعلنت المنسقة الوطنية لحج 2025 بالخطوط الجوية الجزائرية بوناب نهاد، عن إنطلاق أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة ابتداء من الـ10 ماي المقبل. مؤكدة أن الجوية الجزائرية ستنظم خلال هذا الموسم 76 رحلة.

وأوضحت بونان نهاد في تصريح لإذاعة القرآن الكريم، أن رحلات الحج ستتم عبر 12 مطار ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة. تمنراست، بشار، أدرار، غرداية، الأغواط، باتنة، ورقلة وتلمسان.

وبالنسبة للحجاج الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن المطارات خاصة في الجنوب الكبير أكدت المتحدثة ذاتها. على توفير النقل المجاني تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لضمان نقل الحجاج الميامين من ولايات الجنوب نحو مطارات الإقلاع.

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