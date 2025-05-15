هذا موعد انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها مساء اليوم، برمجة انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية يومي 24 و 25 ماي 2025.

وجاء في البيان “بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من عملية انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وإتمام تنصيب جميع اللجان الولائية. تأتي المرحلة الثالثة لانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لاستكمال هياكل الخدمات الاجتماعية للقطاع”.

“وعليه تعلن وزارة التربية الوطنية عن برمجة انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية يومي 24 و 25 ماي 2025.” يضيف المصدر ذاته.