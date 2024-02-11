هذا موعد بيع الكتب المدرسية للموسم الدراسي القادم

حددت وزارة التربية الوطنية شهر جوان القادم، للشروع في بيع الكتب المدرسية إلى غاية شهر أكتوبر القادم، وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024-2025.

وأكدت وزارة التربية أنه يتعين على مديري التربية الحرص على اتخاذ كل الترتيبات اللازمة في موضوع الكتاب المدرسي في المؤسسات التعليمية، من خلال الحفظ الجيد للنسخة الثانية من الكتاب المدرسي في إطار إجراءات تخفيف المحفظة في التعليم الابتدائي لإعادة استعمالها خلال السنة الدراسية 2025/2024.

كما دعت إلى السهر على توفير حصص الكتب المدرسية في كل مؤسسة تعليمية حسب احتياجاتها الحقيقية.و ضبط قائمة مؤطري عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى كل مؤسسة تعليمية ومتابعتها.

والسهر على توزيع الكتاب المدرسي المجاني لفائدة التلاميذ المعنيين في الآجال المحددة، وذلك بعد ضبط قوائمهم النهائية.

تسديد منحة 5 آلاف دينار في آجالها

من جهةأخرى دعت وزارة التربية الى الحرص على التنسيق المحكم مع المصالح المعنية. من أجل ضمان تسديد المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة. شهر على الأقل قبل تاريخ الدخول المدرسي.

و السهر على إعداد قوائم التلاميذ المستفيدين من مختلف المنح الدراسية للنظامين الداخلي ونصف الداخلي. ومنحة التجهيز وتسديدها لمستحقيها في أجالها المحددة.

كما دعت إلى السعي لتجسيد عمليات التضامن المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، والحرص على توزيع المساعدات المدرسية. بالتنسيق مع الجماعات المحلية ومديريات النشاط الاجتماعي. والتضامن واللجان الولائية للتضامن الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ، بالإضافة إلى القطاعات والهيئات الأخرى التي تنشط في هذا المجال.