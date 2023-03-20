هذا موعد تحري هلال رمضان في الجزائر والدول العربية

قال مركز الفلك الدولي أن بعض الدول ستتحرى رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء القادم، فيما ستتحرى دول أخرى رؤية الهلال يوم الأربعاء.

وفي الجزائر، كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت أن غرة شهر شعبان 1444 ه، يوم الأربعاء 22 فيفري 2023م.

وعليه سيكون موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام، يوم الأربعاء 29 شعبان 1444 ه ـالموافق لـ 22 مارس 2023م.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم غد الثلاثاء، ومنها السعودية وقطر. أوضح الفلك الدولي أنه سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس على إثر ظاهرة الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي فإن المتمم لشعبان سيكون الأربعاء 30 شعبان، على أن يبدأ الخميس 1 رمضان 1444 هجريا.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأربعاء، ومنها الجزائر. فإن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم.

وسيصعب رصده بالعين المجردة في وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية. إلا أن غرب آسيا ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكتين سيتمكنون من رؤيته بسهولة. وبالتالي يحل 1 رمضان الخميس الموافق 23 مارس 2023.

وأشار الفلك الدولي إلى أن هناك مجموعة من الدول التي من المرجح أن تجد صعوبة في رؤية الهلال. مثل الهند وبنغلادش وباكستان، ليكون بذلك يوم الجمعة 24 مارس هو غرة شهر رمضان.

وأوضح الفلك الدولي أن رؤية الهلال من الممكن أن تشاهد بالعين المجردة في السعودية والإمارات والقدس وعمان ومصر والمغرب.