هذا موعد زفاف ولي العهد الأردني

أعلن الديوان الملكي الأردني، عن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وحسب بيان للديوان، سيتزوج ولي العهد، في الأول من شهر جوان 2023. بعدما خطب في أوت الماضي، في حفل عائلي.

وأجريت مراسم قرائة الفاتحة في منزل “رجوة” الكائن بعاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض.

وحضر المناسبة، عدد من أفراد أسرة العروس، وبعض أفراد الأسرة الحاكمة بالأردن.

حيث حضر الخطبة، الأمير الحسن بن طلال، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير عازي بن محمد، وغيرهم.

يذكر أن ولي عهد الأردن من مواليد 1994 وجرت مراسم تنصيبه وليا للعهد عام 2009، بعد مدة من خلو المنصب بدأت من 2004.

فيما ولدت رجوة آل سيف عام 1994، ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز. أما والدتها فهي عزة بنت نايف السديري.