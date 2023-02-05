هذا موعد ليلة الإسراء والمعراج

كشفت الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مصر أن موعد ليلة الإسراء والمعراج. ستكون في ليلة 27 من شهر رجب من كل عام والتي تصادف السبت 18 فيفري.

وليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي أُسري فيها برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة. إلى المسجد الأقصى في القدس. على ظهر دابة تسمى الُراق بأمرٍ من الله عز وجل. وبرفقة جبريل عليه السلام ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. وهو أبعد مكان يمكن الوصول إليه في السماوات السبع.

في هذه الليلة أرسل الله تعالى سيدنا جبريل عليه السلام. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه البراق.

وركب الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام البراق. حتى وصلا إلى بيت المقدس وتحديدًا المسجد الأقصى. ثم صلى ركعتان. وبعد ذلك عرجا إلى السماوات السبع.