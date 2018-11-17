هذا هو الخطأ الذي اعترفت ميركل بارتكابه !

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، اعترفت بأنها ارتكبت أخطاء في سياسة الهجرة.

وأضاف ذات المصادر، أن ميركل التقت أمس الجمعة، بسكان مدينة كيمنتس التي قتل فيها مواطن ألماني، أواخر أوت الماضي على أيدي اللاجئين الذين فتحت المستشارة الالمانية أبواب بلادها أمامهم الأمر الذي أدى إلى الاحتجاجات .

وعلى إثر ذلك اعترفت ميركل أنه تم في مدينة كيمنتس ارتكاب جريمة قتل اذهلت الناس ووفقا لذلك فإن الحكومة الالمانية تكون هي الاخرى ارتكبت حظأ من خلال الاعتراف بأن العديد من الدول آمنة وهو الامر الذي من شأنه أن يساعد في الحد من تدفق اللاجئين.