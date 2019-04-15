هذا هو السبب الحقيقي وراء انقطاع الخدمة عن شبكات التواصل الاجتماعي!  

بعد عودة الفيسبوك والأنستغرام والواتساب للخدمة، تم أخيرا الكشف عن السبب الحقيقي وراء عملية الانقطاع التي تواصلت أمس الأحد، لنحو 3 ساعات كاملة.

وهو الأمر الذي أثار حيرة عدد كبير من المستخدمين حول العالم، بحسب ما نشره موقع “سي نت” التقني المتخصص.

حيث نقل الموقع التقني عن مصادر من داخل شركة “فيسبوك”، أن عملية الانقطاع الثانية هي أحد الاختبارات التي يجريها فيسبوك.

وذلك من أجل إعلان منصة موحدة تجمع بين التطبيقات الثلاثة المعطلة سابقا، لتغيير تكوين الخوادم الخاصة بالشركة وجعلها موحدة وأكثر عصرية.

لكن رغم عودة هذه المواقع للخدمة، إلا أن آخرين لايزالون، في العديد من الدول، يعانون من نفس المشكلة لحد الساعة.

ما دفع المتحدث باسم الفايسبوك للقول:” أن الشركة على علم بالمشكلة التي تواجه مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، وهي تعمل في الوقت الحالي على حلها بشكل كامل، لكي تعود الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ونأسف على أي إزعاج”.