هذا هو الفرق بين أعراض كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد

يهل موسم الشتاء كل عام، حاملا معه أعراض نزلات البرد المعتادة، إلا أن هذا العام يشهد مزيجا من إصابات فيروس كورونا، والإنفلونزا، وإنفلونزا.

ويمكن توقع العديد من الأعراض، مثل التهاب الحلق، في جميع الأمراض، مما يجعل من الصعب معرفة المرض الذي يعاني منه الناس على وجه اليقين.

من جهتها، أدرجت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا “NHS”، القائمة الكاملة لأعراض كل مرض.

حيث تتمثل أعراض كوفيد-19 في ارتفاع درجة الحرارة أو القشعريرة، سعال جديد ومستمر. وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة. بالإضافة كذلك إلى فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق. ضيق في التنفس، الشعور بالتعب أو الإرهاق.

كما تتمثل أعراض كوفيد 19 في آلام في الجسد، صداع، إلتهاب في الحلق، إنسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، إسهال والشعور بالغثيان أو القيء.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض كوفيد-19 “تشبه إلى حد كبير” أعراض أمراض أخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا. داعية إلى ضرورة البقاء في المنزل وتجنب الإتصال بأشخاص آخرين إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19. وإذا كانت مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو إذا كنت لا تشعر بالراحة الكافية للذهاب إلى العمل أو القيام بأنشطتك العادية”.

كما شدّدت على ضرورة توخي مزيدا من الحذر لتجنب الإتصال الوثيق مع أي شخص معرض للإصابة بمضاعفات خطيرة من جرا الإصابة بكوفيد”. لافتة إلى أنه يمكن العودة إلى الأنشطة العادية عندما تشعر بتحسن أو عندما لا تكون لديك درجة حرارة عالية”.

أما أعراض الإنفلونزا التي اعتاد ملايين الأشخاص على الإصابة بها، خاصة خلال موسم الشتاء، فتتمثر في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، آلام في الجسد، الشعور بالتعب أو الإرهاق. سعال جاف، إلتهاب الحلق، صداع. بالإضافة كذلك إلى صعوبة النوم، فقدان الشهية، الإسهال أو آلام في البطن، الغثيان أو القيء.

أعراض إنفلونزا أ

تنتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، إنفلونزا أ (Strep A)، التي على الرغم من أن معظم إصاباتها ليست خطيرة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية. فإنه في حالات نادرة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة. كما أن أعراض إنفلونزا أ تشبه أعراض الإنفلونزا، وتضم ارتفاع درجة الحرارة، تورم الغدد أو آلام الجسم، إلتهاب الحلق “التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين”. طفح جلدي خشن، مثل ورق الصنفرة (الحمى القرمزية). القوباء والقروح (القوباء). بالإضافة كذلك ألم وتورم “التهاب النسيج الخلوي”، آلام شديدة في العضلات، غثيان وقيء، نزلات البرد

مرض آخر عادة ما ينتشر في هذا الوقت من العام، هو نزلات البرد. وترتبط العديد من الأعراض بأمراض أخرى، لكن يمكن علاجها دون زيارة الطبيب، وعادة يشعر الناس بالتحسن في غضون أسبوع تقريبا.

الأعراض: هي انسداد أو سيلان الأنف، إلتهاب الحلق. الصداع، آلام العضلات، السعال، العطس، ارتفاع في درجة الحرارة، ضغط في أذنيك ووجهك. فقدان حاسة التذوق والشم

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