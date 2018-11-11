«هذا هو المقصود من كلامي حول بعض المحامين.. وأصحاب الجبة السوداء خيرهم سابق»

قال إنهم يمثّلون عمق الجزائر وليسوا معنيين بتصريحاته، أنيس رحماني يوضّح:

«عشرات المحامين يزيّنون بلاطوهات النهار يوميا وسيظلّون.. فكيف أسيء إليهم؟!»

أوضح الرئيس المدير العام لمجمّع «النهار»، الزميل أنيس رحماني، أن تصريحاته، أول أمس، حول التأسس المجاني لبعض المحامين في بعض القضايا، قد فُسّرت على نحو معاكس للمعنى «كلمة حق أريد بها باطل».

وجاء في توضيح الرئيس المدير العام للمجمّع الإعلامي الرائد قوله:»أحرص على توضيح تصريحاتي بخصوص التأسس المجاني لبعض المحامين في بعض القضايا، كونها ليست دفاعا عن بعض المتهمين، ولكن انتقاما من الضحية على الأرجح».

وتابع الزميل أنيس رحماني قائلا:»عشرات المحامين يزيّنون بلاطوهات النهار يوميا وسيظلّون، فكيف أسيء إليهم؟!.. أؤكد بوضوح أن الأغلبية الساحقة من المحامين يمثّلون عمق الجزائر، وخيرهم سابق على النهار وعمّالها، وليسوا معنيين بتصريحاتي.. كلمة حق أريد بها باطل».

وأضاف الزميل أنيس رحماني:»أقول هذا بعدما اتصل بي الكثير من الإخوة المحامين الذين طلبوا توضيحا في الأمر، لإدراكهم أن مؤسسة النهار قائمة على مساهمات نخبة المجتمع، وعلى رأسهم السادة المحامون».