هذا هو برنامج الثلاثة أيام المتبقية من امتحان البكالوريا

يجتاز التلاميذ غدا المواد الأساسية في كل شعبة حيث سيجتاز طلبة الشعب العلمية والتجريبية مادة العلوم الطبيعية من 8 ونصف الى الساعة 13 وفي الفترة المسائية مادة اللغة الفرنسية من الساعة ال15 الى الساعة 17.30.

أما اليوم الرابع فييجتاز الطلبة نفس الشعبة مادة العلوم الفيزيائية من 8ونصف الى الساعة 12.30 ، أما الفترة المسائية فسيجتازون مادة اللغة الأمازيغية من الساعة الثالثة الى الساعة ال17.و30.

أما اليوم الأخير فيجتاز فيه الطلبة مادتي التاريخ والجغرافيا في الفترة الصباحية من الساعة ا8 ونصف الى الساعة 12.30

و بالنسبة لجدول اختبار شعبة الآداب والفلسفة فيجتازون غدا مادة الفلسفة والتي تعد مادة أساسية من الساعة 8 ونصف صباحا الى الساعة 13 مساء.

وفي الفترة المسائية يجتاز التلاميذ مادة اللغة الفرنسية من الساعة الثالثة إلى الساعة ال 17.30.

أما اليوم الأخير فيجتاز فيه التلاميذ مادتي التاريخ والجغرافيا من الساعة ال8ونصف إلى الساعة ال13 وفي الفترة المسائية يجتاز التلاميذ مادة اللغة الأمازيغية من الساعه ال15 الى الساعة 17.30.

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