هذا هو تاريخ مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنّ مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للإدارة ستكون السبت 30 جوان بجامعة الجزائر 2 “بوزريعة”.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بـ”التويتر”، شروط مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنیة للإدارة، ونظام الداخلي المتعلق بها.
ھذا النظام الداخلي مستوحاة من أحكام المرسوم التنفیذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفریل2012.
المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة.
كما نشرت قائمة المترشحين المقبولين لدخول المسابقة، وبرنامج المسابقة.
التعليقات (0)