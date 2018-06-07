هذا هو تاريخ مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنّ مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للإدارة ستكون السبت 30 جوان بجامعة الجزائر 2 “بوزريعة”.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بـ”التويتر”، شروط مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنیة للإدارة، ونظام الداخلي المتعلق بها.

ھذا النظام الداخلي مستوحاة من أحكام المرسوم التنفیذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفریل2012.

المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة.

كما نشرت قائمة المترشحين المقبولين لدخول المسابقة، وبرنامج المسابقة.