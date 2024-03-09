هذا هو توقيت الدراسة في شهر رمضان

أفرجت مديريات التربية عن التوقيت الزمني الخاص بشهر رمضان للأطوار التعليمية الثلاثة،”ابتدائي، متوسط وثانوي”.

وتكون الدراسة من الساعة الثامنة والنصف (30. 08) صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف (30.15) بعد الزوال.

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد، فقد تقلّصت كل من الفترتين الصباحية والمسائية بنصف ساعة (30د) على أن تتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة، مع الاشارة إلى أنّ الفترتين الصباحية والمسائية تفصل بينهما راحة مدتها ساعة وربع.

أما المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فقد تقلّصت فيها الفترتان الصباحية والمسائية بساعة واحدة على أن تتخللهما استراحة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة ويكون بينهما فاصل زمني من ثلاثين ( 30) دقيقة.

وحسب مديريات التربية، فإن كل الأنشطة المبرمجة تقدم مع تكييف مدتها وفق الزمن المحدد.

وفي الطورين التعليميين المتوسط والثانوي، فقد تمّ تخفيض الحصة التربوية ذات ساعة واحدة بـ 15 دقيقة على أن يتم فصل الفترتين الصباحية والمسائية خلال راحة تدوم 15 دقيقة وتتخللهما استراحة لمدة 5 دقائق.